Los forense de la DANA de Valencia se enfrentan a un escenario apenas comparable a tragedias anteriores

A diferencia de tragedias pasadas , como el accidente de avión de Spanair en 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas (154 víctimas mortales) o el reciente incendio de un edificio completo en el barrio valenciano de Campanar (10 fallecidos), las víctimas de la tragedia no están acotadas a un lugar y momento concreto, ni siquiera existe la certeza del momento exacto de su desaparición.

Hay que tener en consideración, detallan estos especialistas en siniestros múltiples, que en Valencia algunas de las víctimas mortales han sido halladas a kilómetros de donde sufrieron la embestida del agua, que otras se hallaban en movimiento en sus vehículos antes de desaparecer, y que no solo no se tenía constancia más o menos aproximada de su ubicación, es que posiblemente este dato tampoco hubiese sido de utilidad precisamente por las intensas corrientes que se produjeron.

En algunos casos, detallan las mismas fuentes, se ha tomado muestras de ADN de hermanos de las víctimas, que son útiles igualmente aunque no tan concluyentes como las de padres o hijos.

Los laboratorios en cuestión disponen de material genético de las víctimas mortales pero en ocasiones no disponen de muestras con las que compararlas, bien porque todavía no hayan sido facilitadas por sus familiares, bien porque el fallecido en cuestión no tuviese familia.