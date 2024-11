Los afectados de la DANA que viven de alquiler, a merced de los propietarios: Luis Alonso, de 83 años, vive sin luz ni agua

Desde la casa, la casa en la que vive Luis Alonso se cae a pedazos. No hay luz, apenas agua, ni unas buenas condiciones para un señor de 83 años .

“Está todo lleno de humedad. Esto está invivible. Esto no se puede vivir ”, explica el octogenario.

“Sin luz, ni agua. No tenemos nada. No hay nada para que él pueda estar aquí. No se puede. Las humedades de las paredes… Está todo lleno de humedad”, relata Kimberley.