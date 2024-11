Los coches y vehículos arrastrados por la DANA siguen apilados en montañas: a la espera de su retirada

Hay 120.000 vehículos repartidos entre 70 campas situadas por toda la zona afectada por la DANA en Valencia. Su destino será llegar a esta cantera de Picassent, pero no se sabe cuándo será eso.

Ahora mismo lo que hay es mucho desconcierto y muchos de los afectados, que han perdido sus coches en la riada muestran su enfado por la situación. No saben si van a encontrar sus vehículos, algo necesario para recibir la indemnización del fondo de compensación, pero además por los riesgos sanitarios de estos amasijos de hierro, llenos de lodo.

José luis es uno de los que no sabe dónde esta su coche arrastrado por la riada en Catarroja. Muchos ni siquiera son reconocibles y no tienen matrícula. No sé explica qué podrá hacer.