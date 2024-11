Las aguas fecales ponen en alerta sanitaria a los pueblos de Valencia tras la DANA: "Es una alcantarilla al aire libre..."

"Mal olor, trastos... estamos mal, estamos abandonados", dice una vecina desesperada por la situación. Otra, después de 28 días tras la DANA, añade: "No hay ayudas, no ha llegado nada. Llevamos un mes y estamos igual, las calles siguen acumulando montañas de residuos y coches". Una señora no puede esconder su dolor y explica que no entiende cómo se repite la misma escena desde hace ya casi un mes: "Vas por sitios y dices '¿aún queda esto, aún hay sitios que no han tocado ni los garajes?".