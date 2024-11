Benetússer "suspende sine die" la apertura de colegios: piden que Educación "certifique" que es seguro volver

El Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), localidad afectada por la DANA del 29 de octubre, ha anunciado que no reabrirá los centros educativos hasta que la Conselleria de Educación "haga público el documento que certifique que la vuelta a las aulas tiene todas las garantías de seguridad necesarias".

Añade el Ayuntamiento que la empresa contratada por la Conselleria para realizar las inspecciones, Tragsa, ha trasladado verbalmente el resultado de sus trabajos que son favorables a la reapertura . "Sin embargo, no se ha facilitado ningún documento oficial que corrobore esta información", exponen las fuentes municipales.

"No entendemos nada. La gestión de la Conselleria de Educación es una auténtica chapuza. Nos amenazan con que si no abrimos el día 25 de noviembre se llevan al alumnado a otros centros fuera del municipio. Llega el día de abrir y no tienen el certificado de estabilidad y seguridad del edificio. Hemos trabajado muy duro para poder tener los centros en condiciones en solo 10 días, pero se ve que la Conselleria está en otras cosas", explica la concejala de Educación, Ana Martín.