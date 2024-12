Cuando llega la Navidad, siempre hay una lista de películas que son de obligatorio visionado para los fans de esta época del año. Y una de las que siempre es fija es el clásico de 1990 ‘Solo en casa’, dirigida por Chris Columbus y que convirtió a Macaulay Culkin en una estrella internacional . La comedia navideña por excelencia nos contaba la historia de Kevin McCallister y de cómo sus padres se olvidan de él en el viaje familiar navideño, quedándose, como dice el título, solo en casa. Durante la película no solo tiene que aprender a sobrevivir, a cocinar o a hacer la compra, sino que también se enfrenta a un dúo de ladrones que tratará de robar su casa. Pero Kevin lleva criándose toda su vida con hermanos y primos odiosos, por lo que tiene más de un as bajo la manga.

Este éxito arrollador de comienzos de los 90 (estuvo doce semanas como número 1 en la taquilla estadounidense) propició una secuela que, aunque no es tan recordada, funcionó igual de bien. Sobre todo gracias a traer de nuevo al elenco original. Y ojo, con cameo de Donald Trump incluido. Y lo curioso de todo es que la primera película fue una idea de John Hugues, mítico director de películas como ‘El club de los cinco’ o ‘Todo en un día’, escrita en tan solo nueve días. El resto se convirtió en historia.

El rodaje se alargó durante casi cinco semanas y se llevó casi al completo en una casa real, donde la familia dueña del inmueble vivía recluida en la suite principal. Y, aunque no era la primera película del joven actor Macaulay Culkin, sí que fue la que le convirtió en la estrella que sería después. Aunque durante todo el proceso de rodaje tuvo que lidiar con una familia que vio cómo era él el que se convertía en la principal fuente de ingresos . Y no solo eso, sino que los abusos de su padre se convirtieron en algo habitual durante toda la producción , y así lo aclaró Macaulay en una entrevista en el podcast de Marc Maron. “Era un hombre malo. Era abusivo, física y mentalmente. Podría enseñarte todas mis cicatrices si quisiera”.

De hecho, la experiencia del joven actor ha ayudado a perfilar cómo funcionan los castings de niños actores desde entonces. Y así lo dejó claro su director, Chris Columbus, hablando sobre el proceso de elección de los protagonistas de Harry Potter. “Me di cuenta que, en todo el proceso, los padres tenían que ser una parte importante. No puedo tener un actor que vaya a casa un ambiente malo, solo por el bienestar de la película. No merece la pena. Así que se ha convertido en algo importante hacer un casting tanto a padres como a hijos”.