Blanca Romero sufre un contratiempo con su vestido para las Campanadas: "Me han perdido la maleta"

A falta de apenas dos días para la última noche del año, Blanca Romero se ha encontrado con un contratiempo que no esperaba pero que no le quitado la sonrisa. Era la propia presentadora la que contaba a través de sus redes sociales que a falta de unas horas para dar las Campanadas ... ¡se había perdido su maleta!

La presentadora de 'Next Level Chef' , que ha viajado a la isla en compañía de sus hijos Lucía y Martín , confirmaba el desastre a través de su Instagram : "La única maleta que no llegó fue la mía , la de Luci llegó y la de Martín también. Yo dije 'bueno, si no llega la maleta...'. Será que ya lo sabía que no iba a llegar".

Más tarde, confirmaba la información: "Ya es oficial. Se ha perdido la maleta con el vestido de las Campanadas. Empieza a apetecerme darme cabezazos contra las paredes". Sin embargo, Blanca decidía tirar de humor y bromear con el look de las Campanadas: " Puedo ir con esta sudadera verde uva , no están tan mal, está hasta bien pensado".

Ion Aramendi ha conectado por videollamada en directo con 'Socialité'. El presentador le ha confirmado a María Verdoy y a Antonio Santana que la maleta de Blanca sigue desaparecida pero que el problema está resuelto y hay sustituto: "El look ya está encontrado, yo no lo he visto porque esto es como lo de las novias, no lo he visto, pero seguro que va a estar guapísima y espectacular".