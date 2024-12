Aunque su empresa, con veintitrés años de experiencia en el sector, está en València y no se vio afectada por el temporal, sí que lo hicieron varios de sus clientes ubicados en la zona cero de la DANA , como un empresario de un polígono de Chiva.

"La nave quedó devastada, pero pudo recuperar algunos ordenadores y un día me los trajo para tratar de recuperar la información. Suerte que los pudimos recuperar y pasamos la información a un disco nuevo, y así podría volver a empezar la actividad de su empresa", relata.

Empezó a funcionar "el boca a boca" y un vecino del empresario le dijo si podía traerle sus ordenadores: "Limpiar barro se me daba bien, pero ya había miles de personas haciéndolo y vi que era más interesante dedicarme a lo que se me da bien ".

Carlos cuenta que hubo dificultades por la falta de movilidad en la primera semana de la DANA por las restricciones y porque muchos se habían quedado sin vehículos. "Quedaba en puntos donde ellos pudieran ir andando y a mí me dejaran pasar con el coche, como a la puerta de Ikea o el polígono de Catarroja", explica.

"Empezó con gente cercana y ya me llamaba gente que no sabía quién era. Un abogado lo puso en su grupo de compañeros del turno de oficio y una librería de Benetússer en el de la asociación de comerciantes", recuerda. Ahora habrá procesado ya "unos doscientos discos duros".

Detalla que los más modernos, con tecnología de discos sólidos, se están recuperando al 99 % y la información "se vuelca a un sitio seguro", pero en los modelos más antiguos, que incorporan un motor y tecnología más mecánica, "la recuperación no es tan acertada y será sobre un 70 %".

"Recupero la información y no veo si es una foto o una factura, pero la gente te cuenta lo que tiene en el ordenador y hay historias impresionantes. Una persona me dijo que tenía las fotos de su hija fallecida hace cinco años y no las tenía en papel, y otro que tenía una copia de seguridad en su casa -que está muy bien-, pero vivía en un bajo y fue arrasada y ha perdido el original y las copias".