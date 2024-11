Ahora, al echar la vista atrás, no hay vecino que no coincida en decir que lo peor de esta tragedia ha sido la angustiosa búsqueda de los seis cuerpos, que terminó ocho días después de la riada, y aunque valoran que no faltaron recursos, afirman que tenían la pena de saber durante estas jornadas de búsqueda que no había esperanza de que hubiesen sobrevivido.