A Giorgia, la DANA del 29 de octubre no le sorprendió en la óptica de Paiporta donde trabaja por puro azar. Ese día tenía una visita en el médico y le estaban sustituyendo. Ella se libró, pero no su marido, que fue el que acudió a hacerle el turno. "Se quedó atrapado toda la noche por la inundación, pero afortunadamente no le pasó nada", explica Giorgia Pia, óptica-optometrista .

Sin trabajo y conmovida por lo sucedido, se calzó unas botas de agua y se fue a la “zona cero” a quitar barro con palas y escobas como voluntaria. "El primer día me saltó barro al ojo y vi cómo a otras personas el agua y el lodo les ensuciaban las lentillas y les escocía. Así me di cuenta de que iban a haber muchos problemas oculares entre los damnificados y los voluntarios que acudíamos en su ayuda", explica.

Después de unos días de trabajo, contactó con el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana para informar sobre el trabajo de prevención y atención básica que estaba realizando en las zonas afectadas para la riada. "Desde el Colegio me dijeron que conseguirían gafas de seguridad y material, y me empecé a encargar yo de distribuirlo y así comenzamos a ofrecer nuestra atención en la zona de forma, más o menos, organizada".

Un mes después de la tragedia, Giorgia ve cómo muy poco a poco la situación en los municipios afectados va mejorando. "Cuando llegué a Paiporta el primer día, no reconocía el pueblo. Las primeras semanas no dejaba de llorar al ver lo que estaba pasando y ahora te vas adaptando, pero creo que cuando nos baje la adrenalina vamos a necesitar apoyo psicológico porque esto es muy duro", explica.

Aún así, Giorgia no desfallece y piensa seguir ofreciendo su ayuda profesional a todo aquel que lo necesite. "Desde el Colegio de Ópticos-Optometristas me han informado de que van a seguir consiguiendo material que me van a hacer llegar. Por otro lado, esperamos que más compañeros se animen a venir porque aquí todavía hay mucho trabajo que hacer, no paramos", asegura Giorgia.