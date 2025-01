Alrededor de una treintena de personas se han concentrado bajo lemas como 'hoy le pasa a Marta, mañana te pasa a ti', 'rehabilitación es la solución' o 'Marta somos todos, todos somos Marta' . María Verdejo , la madre de la joven, ha sido la encargada de coordinar el acto y en ningún momento ha soltado el megáfono. La progenitora ha vuelto a manifestar que no entiende cómo el Hospital Virgen de los Llirios de Alcoy, su centro de referencia, opta por dejar a su hija sin rehabilitación una vez se termine la prórroga de su estancia en el Hospital Vithas Valencia Consuelo el próximo 31 de enero, después de más de dos años en ese centro privado, y no proponga un tratamiento ambulatorio -en un centro más cerca de Ibi o en su propia casa- como le llegaron a comentar que se procedería.

"Ella (Marta) está luchando ahí como una gran guerrera que es y sigue haciéndolo día a día. Pido por favor (al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy) que reconsidereis esa actitud de negárselo todo a Marta , porque sigue prosperando y merece ser tratada . No hay peor negligencia que ignorar a los enfermos y no darles la atención que necesitan", ha señalado María Verdejo durante la concentración esta jornada.

La madre de Marta ha recurrido a la ironía al hablar sobre la gestión de los responsables de coordinar los tratamientos de su hija: "El que dirige el hospital es responsable de todo el que trabaja dentro de él, o así debería ser en un organigrama normal. El neurólogo que hace dos años que no ve a mi hija y decide sobre ella sin saber en qué estado está lo está haciendo súper bien. Pero el que lo hace mejor de todos es el director del hospital que avala esa decisión , sobre lo que debe ser para mi hija y lo que no, cuando hace dos años que no la visita. Así que lo felicito también , por secundar la opinión del neurólogo sin consultar a ningún otro especialista y omitiendo todos los informes del hospital que lleva a Marta desde hace más de dos años (el Hospital Vithas Valencia Consuelo). Debe ser muy bueno el director y el gerente".

María Verdejo (@mariaverdejomelero en Instagram, con más de 38.000 seguidores, y @mariaverejo en TikTok, con más de 75.000 seguidores) ha subrayado que se han concentrado por "Marta y todas las personas que no reciben un tratamiento digno por parte de la Sanidad". "Si no se nos hace caso, iremos a Madrid e iremos donde haga falta, porque hablamos del derecho de las personas", ha apuntado al portal web de Informativos Telecinco. "Mi hija no es un mueble que se pueda aparcar, ni ella ni ningúna persona. Tienen derecho a una Sanidad digna, a una atención y a que no se les aparte", ha sentenciado.