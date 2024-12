"La consellera de Sanidad nos dijo desde diciembre del año pasado que le daban el alta. Dijimos que sí, pero con terapia. Y como no nos la dieron, nos negamos al alta en esa situación. Los médicos del Hospital Vithas Valencia Consuelo hicieron un informe en el que indicaron que, para que Marta reciba el alta, necesita continuar con rehabilitación, lopeda y terapia cognitiva. El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy no ha dado respuesta en todo este tiempo, hasta esta misma semana, cuando el neurólogo de Alcoy nos ha enviado un informe en el que señala que no contempla darle rehabilitación (dice que si queremos, que la internemos en un centro de crónicos), ni logopeda (porque dice que lleva PEC, un argumento absurdo, ya que sería todo lo contrario, porque cuando llevas PEC tienes que reforzar la saliba y la musculatura de la boca), ni la terapia cognitiva (porque no lo consideran). Por tanto, me veo en la obligación de luchar por los derechos de mi hija. Y por ello he avisado al hospital de Alcoy de que, de no haber cambios ni novedades, este martes anunciaré la fecha de una protesta a las puertas del centro", ha explicado la madre de Marta Pérez.