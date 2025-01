"El bloqueo al que se enfrentan es por un lado el interés que tienen por reponer los servicios y por otro lado, el hecho de que no han recibido los anticipos del Consorcio, en la mayoría de los casos están en proceso de peritación, por lo que van a tener que recurrir a financiaciones externas para poder afrontar el gasto de reponer todos los elementos y servicios", explica Sebastián Cucala, Presidente del Colegio de Administradores de Fincas Valencia y Castellón.

En un edificio de Benetússer (Valencia) calculan que la derrama ascenderá hasta los 100.000 euros, solo para arreglar el garaje, además, está la reparación del ascensor. "El día a día es penoso. El ascensor no funciona y hay vecinos dependientes que hay que bajarlos con silla para que puedan ver la calle", explica Rosario, una propietaria que asegura que "aquí somos todos trabajadores y no tenemos fondos económicos para afrontar los gastos. Sin que lleguen las ayudas, no podemos afrontar las reparaciones".