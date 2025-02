Joel se niega a ver imágenes de Andrea: “No puedo más, necesito verla”

Joel afrontaba una nueva hoguera en ‘La isla de las tentaciones 8’ con las ideas muy claras y visiblemente afectado: “Estoy destrozado, tengo muchas ganas de verla, creo que le debo muchas explicaciones, necesito tenerla cara a cara, explicarle lo que me ha pasado y no pudo dejar que mi relación se vaya a la mierda por un beso… le tengo que decir todo lo que siento. Quiero una hoguera de confrontación con Andrea”

“No puedo más, no puedo más, necesito verla, estar con ella y darle las explicaciones que le tenga que dar”, decía. Sandra Barneda le intentaba tranquilizar y le explicaba los pasos a seguir: “Sabes que los tiempos son importantes y que precipitarse puede ser negativo también para ti, no has visto imágenes de Andrea…”

“Lo sé, creo que el que le he fallado he sido yo, tengo que ser egoísta, tengo que tener esta conversación con ella, darle las explicaciones y… no puedo más, quiero una hoguera. No quiero ver imágenes de Andrea y si las tengo que ver quiero verlas con ella aquí a mi lado y verlas con ella”, continuaba firme en su decisión Joel.

“No puedo más, es que no puedo más. Lo estoy pasando muy al y no estoy siendo yo. Y, realmente, el venir aquí era para ponernos a prueba, tentarnos, ver respuestas, me he tentado, he caído y mis respuestas ya las he encontrado y es que amo más Andrea de lo que yo pensaba, no me creía que la quería como la quiero ahora. La echo mucho de menos y necesito verla”, decía Joel muy afectado y mientras Barneda le explicaba los riesgos.

Tras la hoguera del resto de compañeros, Sandra Barneda se desplazaba a Villa Playa para comunicarle la decisión a Andrea:

“Uno de los chicos ha decidido abandonar ‘La isla de las tentaciones’, pero antes quiere tener un cara a cara en una hoguera de confrontación”.

Las chicas se pensaban, prácticamente por unanimidad, que se trataba de Eros, por eso cuando Sandra Barneda dijo el nombre de Andrea ninguna pudo disimular su asombro.

“No sé si es bueno o es malo, no sé lo que le ha podido pasar, es que yo lo veía muy feliz, súper bien… no me lo esperaba, estoy en shock. Pero tengo ganas de hablar con él y que me dé explicaciones. Lo que he visto de él me ha decepcionado muchísimo, me ha hecho muchísimo daño y eso no sé si voy a poder perdonarlo”, aseguraba Andrea ya a solas con la presentadora.

