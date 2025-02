Sthefany cae en la tentación con Simone y terminan bajo las sábanas

La novia de Tadeo confiesa a Sandra Barneda lo ocurrido a la mañana siguiente

Sthefany abandona la hoguera fuera de sí en busca de Tadeo al descubrir su infidelidad: “¿Dónde está su villa?”

Después de abandonar la hoguera fuera de sí al ver las imágenes de Tadeo siéndole infiel con Mayeli, Sthefany tomaba una decisión que iba a marcar un antes y un después en su paso por 'La isla de las tentaciones'. La cubana se dejaba llevar y terminaba cayendo en la tentación.

Todo comenzaba con una conversación en la cama con su tentador favorito, Simone. Ella le pedía que se quedara con ella esa noche, aunque le avisaba: "No voy a hacer nada, es que no me quiero quedar sola". Él la consolaba y la abrazaba: "No te vas a quedar sola", le decía mientras le besaba la frente y le apartaba el pelo.

"¿Sabes qué pensé yo? Fíjate si soy tonta. Me sentí mal por sentir algo de verdad, cuando estábamos ayer ahí, y yo dije 'si voy a la hoguera, y veo que mi novio lo está haciendo de p*** madre, pido una hoguera de confrontación y me voy'. Yo he sentido miedo de que le dolieran las imágenes, fíjate si soy estúpida", se sinceraba con el italiano.

Simone aprovechaba para darle un consejo: "Ahora tienes que pensar en ti y hacer lo que sientes, lo que te haga feliz". Instantes después, se volvían a abrazar y esta vez el abrazo terminaba en beso y la luz de la tentación estallaba en 'Villa Montaña'. "Me temo lo peor, creo que todo viene por las imágenes que Sthefany haya visto sobre mí con Mayeli", temía Tadeo.

Noche de pasión en 'Villa Playa'

Mientras tanto, Sthefany y Simone continuaban besándose en la cama y protagonizaban una escena de lo más fogosa. Al ver la reacción física que había sufrido el italiano, ella le pedía algo mientras le tapaba con un cojín: "¡Date la vuelta! ¿No te da vergüenza?", bromeaba. "Me encanta ponerte loca", le susurraba él.

"Cuando he besado a Simone me han venido recuerdos anteriores, la verdad es que besa muy bien", se sinceraba la novia de Tadeo con el equipo del programa.

Llegada la hora de irse a dormir, Sthefany se metía en su cama. Lo que no esperaba era que Simone volviera a aparecer. El italiano volvía y, sin poder resistirse, terminaban manteniendo relaciones sexuales. "Me encanta lo que siento cuando estoy contigo. Siento ese deseo, la pasión... Todo junto a la misma vez", le decía él.

Sthefany se sincera con Sandra Barneda

Al día siguiente, Sandra Barneda visitaba por sorpresa 'Villa Playa' para hablar con las chicas y preguntarles cómo se encontraban después de la última hoguera: "Ahora mismo estoy súper desilusionada. Me quedé en shock total y solo me dio por correr y salir a buscarle. Estoy intentado ser fuerte para lo que queda y estoy deseando encontrarme con él cara a cara", comenzaba Sthefany.