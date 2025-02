Laura Galera y Manu Vulcán han concedido una entrevista exclusiva para OUTDOOR tras su paso por 'Gran Hermano'

La hija de María José Galera y el DJ se han sincerado sobre su relación y las críticas que reciben en redes

Se viraliza la reacción de Laura Galera al escuchar a Manu hablar de su boda

Laura Galera y Manu Vulcán no habían vuelto a las instalaciones de Mediaset desde que grabaron el debate final de 'Gran Hermano' unos días antes de Nochebuena. Han regresado para conceder una entrevista en exclusiva a OUTDOOR en la que se han sincerado acerca de su relación y en la que han hecho frente, muy unidos y seguros acerca de sus sentimientos, a las críticas que reciben de forma constante a través de las redes sociales.

La pareja ha explicado que se encuentra en un momento muy dulce de su relación, en la que ambas familias aceptan su historia de amor. Mientras que ellos estaban en la casa de Guadalix de la Sierra, María José Galera y Patricia Ruiz, madre y hermana de Laura, profirieron algunas críticas al DJ, que nos ha contado que han hablado alguna vez del tema pero que está completamente olvidado y que se siente uno más en la familia: "Al final yo lo entiendo porque son cosas que se dicen en caliente".

"Ellas me han dicho que sabían que se habían equivocado, porque todo el mundo hasta que no conoce a una persona no puede opinar y ellas opinaron antes de tiempo. No me dolió", ha añadido Laura, revelando así que ha hablado del tema con su madre y con su hermana, pero que no ha supuesto una brecha entre ellas ni mucho menos. Por su parte, la sevillana también ha sido muy bien recibida en la familia del gaditano.

Lo suyo está lleno de momentos felices en estos primeros meses de relación y ambos tienen claro que no van a dejar que las críticas empañen su historia de amor, aunque sí que han reconocido que son constante y que no cesan pese a que hace casi tres meses que no están en el reality. Así lo explica Laura - como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo -: "Ya nos lo tomamos un poco a chiste, porque la confianza que yo tengo en él no me la van a quitar los comentarios de otras personas".

Las explicaciones de Manu

El DJ ha confesado que no se siente presionado a tener que demostrar que está enamorado de Laura y no ha tenido problema en enfrentarse a las críticas por haber dudado acerca de sus sentimientos en la casa de Guadalix de la Sierra. Así, ha explicado que no dudaba por los gritos del exterior, que eso era tan solo un factor desestabilizador, y que sus dudas nacían de no haber tenido nunca una relación de pareja y de no tener claro qué quería en el terreno amoroso.

Laura revela por qué perdonó a Manu

Otro tema que fue muy comentado durante el paso de ambos por 'GH' fue cuando Laura entró en la repesca y perdonó a Manu cuando en plató había dicho días antes que necesitaba muchas explicaciones por su parte porque estaba decepcionada por haber sido consciente gracias a un vídeo de las dudas de la persona de la que ella ya estaba profundamente enamorada.