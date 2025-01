Por otra parte, el sentimiento de abandono, de desesperación, de desolación. Que te falta el aire porque no sabes qué mas puedes hacer ante una situación así. Entonces ves lo desamparados que estamos, lo vulnerables que somos y lo injustas que son las cosas”.

La familia de Marta pide que la joven siga teniendo un tratamiento de neurorehabilitación y éste se haga de forma ambulatoria en un centro más cerca de Ibi o en su propia casa, pero por el momento no reciben una respuesta.

“Esta lucha que estoy llevando, como llevan otras personas, si no sirve para mi hija que sirva para el que viene detrás. No es justo, no es justo que se abandone a las personas.