Carlos Plá Valencia, 28 AGO 2026 - 06:30h.

Las marcas de los colmillos en ambos lados de la cadera y las patas traseras inmovilizadas son las secuelas que Grapas sufre tras el ataque de su madre

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Con solo un día de vida, Grapas, una cría de león, sufrió el ataque de su madre, dejándole las marcas de los colmillos a ambos lados de la cadera y las patas traseras paralizadas. "La madre era primeriza, la cogió de malas maneras con la boca y ocurrió lo que ocurrió", explica Iván Llorca, cuidador del Safari Aitana de Alicante, que se ha hecho cargo de la rehabilitación de Grapas.

Desde entonces, la pequeña leona no puede andar y se arrastra por el suelo utilizando la fuerza de sus patas delanteras. "Al principio no movía nada las patas traseras, pero con el paso de los días, muy poco a poco, ha empezado a mover los deditos de los pies, luego la parte más cercana al tobillo y va teniendo mejor postura. Lo que no sabemos es si va a poder recuperarse al cien por cien", señala Laura Cervila, cuidadora.

Para avanzar con la rehabilitación y recuperar su movilidad, Grapas recibe todo tipo de cuidados. "Todos los días la metemos en la piscina para que vaya moviendo las patas y se sienta más segura. También utilizamos un arnés para que le cuelguen las patas y puedan imitar el movimiento andar, ya que su cerebro no ha usado las patas, no sabe cómo utilizarlas y tiene que aprender a caminar desde cero. Además, viene una fisioterapeuta de animales una vez a la semana que le hace acupuntura", explica.

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Una recuperación en la que está siendo clave su hermana Enya. "Nacieron juntas y está siendo un estímulo para ella. Al ver a su hermana caminar, Grapas intenta hacerlo. Además juegan mucho y se divierten", cuenta su cuidador.

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La realidad es que en poco más de un mes, Grapas está fortaleciendo su cuerpo. "Parece un Rottweiler. Tiene las patas del tren delantero súper fuerte, parece una culturista. Luego, poco a poco está ganando musculatura en la parte trasera de su cuerpo y parece más proporcionada, porque al principio no tenía nada".

En este largo proceso, el siguiente paso es realizarle una resonancia en la universidad veterinaria del CEU San Pablo para conocer el alcance exacto de la lesión que sufre. "Así sabremos si tiene afectada la columna, creemos que no, pero no lo sabemos con seguridad. Si fuera así pensamos que a medida que baje la inflamación seguirá recuperándose, como está pasando".