Alberto Rosa 17 AGO 2026 - 17:30h.

Compromís per Silla solicita un informe exhaustivo al Ayuntamiento para esclarecer los hechos

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El partido animalista Pacma ha denunciado en sus redes sociales la muerte de un toro cerril en los “bous al carrer” de Silla, en Valencia. La Plataforma animalista ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ve como el animal no pudo levantarse del suelo por las condiciones en las que se encontraba.

Los hechos ocurrieron en la “desencaixonada” del pasado 12 de agosto. Pacma habla de “dos toros en terribles condiciones en la desencaixonada, uno de ellos posiblemente murió dentro del cajón. El otro, como vemos en las imágenes, no podía ni levantarse”. Según han confirmado fuentes al diario ‘Levante-EMV’, solo uno de los animales sufrió estos hechos.

“Ni a golpes, calambrazos y tirones lograron sacarlo del cajón. Lo acabaron metiendo de nuevo a empujones. ¡No tienen corazón!”, denuncian en la misma publicación.

Compromís pedirá un "informe exhaustivo"

El partido Compromís per Silla también se ha sumado a la denuncia y pedirá al gobierno local un informe exhaustivo o actuación de investigación de lo ocurrido, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos e identificar a las personas que intervinieron.

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Solicitan el informe “para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa sobre bienestar anima y la aplicación del decreto regional de 2015, actualmente en vigor”, señalan desde Compromís.

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Además, el partido pedirá que se inicie un “procedimiento sancionador a la luz de las supuestas inyecciones y las actuaciones de maltrato animal observadas en los vídeos”, añaden.

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“No podemos normalizar el sufrimiento animal. La tradición nunca puede ser una excusa para el maltrato”, concluyen. Desde el Ayuntamiento de Silla explican que están dispuestos a colaborar en todo lo posible para esclarecer los hechos y a mostrar todos los informes de los que disponen.