Prisión sin fianza para la mujer que mató a puñaladas a un hombre en un bar de Valencia

Agencia EFE 02 SEP 2026 - 12:31h.

El hombre, de 45 años, murió apuñalado la medianoche del viernes al sábado pasado tras una disputa en la terraza del bar

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El titular de la plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer de 35 años detenida por matar presuntamente a un hombre en un bar de la ciudad el pasado sábado.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha informado que la detenida queda investigada por un delito de asesinato, sin perjuicio de ulterior calificación.

El juez se inhibirá ahora de las actuaciones practicadas en este caso durante su guardia a favor de su compañera de la plaza número 7 de la Sección de Instrucción, que ya había abierto diligencias previas por estos hechos con anterioridad y es la competente para proseguir con la investigación.

El hombre, de 45 años, murió apuñalado la medianoche del viernes al sábado pasado tras una disputa registrada en la terraza de un bar de València ubicado en las calle del Jurats 22, en el barrio de l'Olivereta cerca del Hospital General.