Castellón proyectará sus 775 años de historia sobre la fachada del Ayuntamiento

La propuesta toma como hilo conductor el documento firmado por Jaume I en 1251 que dio origen a la actual ciudad

El videomapping de Chema Siscar podrá verse gratis en la Plaza Mayor durante este fin de semana

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CastellónLa fachada del Ayuntamiento de Castellón se convertirá este fin de semana del 5 y 6 de septiembre en el soporte de un videomapping que repasará los 775 años de historia de la ciudad. La propuesta, creada por el artista valenciano Chema Siscar, podrá disfrutarse gratis en la Plaza Mayor y forma parte de los actos conmemorativos del aniversario. El espectáculo utiliza imágenes, animación, música y efectos visuales para reconstruir algunos de los momentos vinculados al nacimiento y evolución de Castellón. El punto de partida será el Privilegi de Trasllat, el documento que Jaume I otorgó en 1251 y que permitió el traslado de la población desde el Castell Vell hasta la Plana.

Una historia proyectada sobre el ayuntamiento

La proyección está pensada para verse desde la Plaza Mayor y contará con varios pases durante las dos jornadas. El edificio del consistorio será el escenario sobre el que se irán sucediendo las imágenes, en una propuesta que busca acercar la historia local al público de una forma diferente. La iniciativa está impulsada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana junto al Ayuntamiento de Castellón y supone uno de los primeros actos destacados de la programación por el 775 aniversario.

El Privilegi de Trasllat, de vuelta a Castellón

La celebración continuará el 8 de septiembre con la inauguración de la exposición 775. El Privilegi d’Existir , que tendrá como pieza central el documento original del siglo XIII. El manuscrito, conservado en el Archivo Histórico Nacional, volverá temporalmente a Castellón 25 años después de su última visita a la ciudad. La exposición contará también con documentos, hallazgos arqueológicos, mapas y material audiovisual para ilustrar los orígenes y la evolución de Castellón. Así, antes de que el documento vuelva a su vitrina, la historia que encierra saldrá a la calle y se proyectará sobre uno de los edificios más emblemáticos de Castellón