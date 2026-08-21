Iria Sebastià Valencia, 21 AGO 2026 - 13:42h.

El municipio convoca a la población este viernes a las 17:30 horas en la Plaça del Mercat en rechazo a la violencia que denuncian empieza a ser habitual

Un hombre y una mujer agredieron a ambas tras una discusión en el recinto festivo por la visibilidad del escenario

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Una madre y su hija menor sufrieron una agresión física y amenazas de muerte en las fiestas de Benlloc, en Castellón, la madrugada del 18 al 19 de agosto. El altercado se inició cuando un hombre increpó a cinco menores alegando que le "tapaban la visibilidad del escenario". Al intervenir la madre para proteger a los jóvenes, una mujer vinculada al agresor las golpeó a ambas mientras continuaban los insultos.

Los vecinos denuncian que la agresión no es un hecho aislado

Vecinos de la localidad afirman que no es un hecho aislado y denuncian un clima de inseguridad creciente en los últimos meses debido a altercados y robos atribuidos a este mismo grupo. "El pueblo está cansado de vivir con miedo", señalan los vecinos, exigiendo la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

En respuesta a los hechos, se ha convocado una concentración este viernes 21 de agosto a las 17:30 horas en la Plaça del Mercat. Bajo el lema "Benlloc diu no a la violència", el municipio busca condenar la agresión y reivindicar la convivencia en sus fiestas.