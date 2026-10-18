Carlos Plá Valencia, 18 OCT 2026 - 06:30h.

En los nueve meses que llevan embarcados en este reto ya han asistido a 105 conciertos y antes del 17 de enero esperan alcanzar la cifra mágica de 140 actuaciones en 365 días

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Ricardo Graner y José Rísquez se conocieron con tan solo 8 años y medio siglo después siguen disfrutando juntos de su gran pasión, la música. Ya en los 80, estos dos valencianos eran asiduos de discotecas míticas como Barraca o Chocolate, a donde acudían para aprender de los mejores dj´s de la época y disfrutar de las bandas más vanguardistas que llegaban a "La Ruta" de toda Europa para ofrecer conciertos inolvidables. "Somos unos obsesionados de la música de toda la vida, hemos ido a infinidad conciertos, nos gustaban mucho los vinilos e íbamos a comprarlos a Madrid, yo tengo 20.000 vinilos y 5.800 CDs", recuerda Ricardo.

Una pasión que ahora han convertido en un reto que les puede llevar a grabar sus nombres en el Libro Guiness de los Récords. "Yo tengo un blog de música en los que hago críticas de los conciertos a los que voy. Un blog que me lleva el primo de mi mujer y un día me comentó que había visto que el Récord Guiness de asistencia a conciertos en un año estaba en 89, una cifra que podía superar, pero lo dejamos pasar", explica.

Tres meses después, Ricardo retomó la idea, pero el récord lo había superado un chico de Austin (Estados Unidos) con 289 actuaciones. "Era inalcanzable, así que nos pusimos a investigar y vimos que el récord en pareja lo tenían una pareja de británicos con 137 conciertos en un año", cuenta.

Un desafío asumible en el que embarcó a su compañero de batallas José. "Se lo propuse en noviembre del año pasado y el 18 de enero de este año fuimos al primero. Llevamos ya 105 conciertos. Vamos muy bien, podemos llegar a 140 y conseguir el récord", asegura.

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Una gran fiesta para celebrar el récord

Unos conciertos que documentan con fotografía de los dos en la sala y a poder ser con el grupo, guardan las entradas y recopilan testigos que certifiquen su asistencia. "Son algunos de los requisitos que nos piden desde la organización para poder certificar el récord", explica Ricardo, que ha abierto un perfil en Instagram, @140paraelrecord, donde suben todos y cada uno de los conciertos a los que asisten. "Siempre ponemos fotos de cada concierto en las que posamos con un cartel con el número que llevamos y que a veces nos firma la banda o el artista".

En los nueve meses que llevan de aventura, estos dos amigos acumulan decenas de anécdotas y el placer de haber descubierto bandas que no conocían. "Vamos a conciertos pequeños en salas de Valencia como 16 Toneladas, Moon o El Loco Club, pero también hemos ido a grandes conciertos en el Roig Arena", explica Ricardo, que cuenta que algunas veces se les hace difícil compaginar su vida laboral y personal con el desafío. "El 12 de octubre después de pasar el puente cada uno con sus familias tuvimos que juntarnos por la noche para ir a un concierto, estábamos agotados y no teníamos ganas, pero cuando empieza la música se nos pasó todo y disfrutamos del grupo".

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Con todo el otoño por delante y casi un mes de invierno, esta pareja ya tiene programados algunos conciertos, aunque todavía tienen que repasar la agenda de sus salas de referencia para alcanzar la cifra mágica de 140. "Si lo conseguimos estamos preparando una fiesta en 16 Toneladas donde vamos a invitar a amigos para celebrarlo y en la que nos gustaría que nos entregaran el diploma con el récord", cuenta Ricardo.