Más de dos mil participantes protagonizaron la mayor caída en cadena con colchones a la espalda

El aniversario llega acompañado de hazañas sorprendentes: desde un perro en monopatín hasta una plancha de más de cuatro horas

El Libro Guinness de los Récords conmemora siete décadas de historia reuniendo algunas de las gestas más curiosas del planeta. Entre ellas, un dominó humano con más de 2.300 personas que cayeron una tras otra protegidas con un colchón en la espalda, un hito que ya forma parte de la última edición.

La celebración también ha estado acompañada de imágenes llamativas: un perro que atraviesa un túnel sobre un monopatín, o una mujer de 58 años que permaneció en plancha durante 4 horas, 30 minutos y 11 segundos, pulverizando las marcas habituales.

Hazañas de fuerza y creatividad

No faltaron récords que combinan potencia y originalidad, como el de un hombre que arrastró un coche caminando sobre las manos. Otros optaron por la inventiva: un participante construyó el carrito de bebés más rápido del mundo y aseguró que “el título del récord mundial guinness es fantástico. Siempre pienso que hace que un proyecto, por muy loco o raro que sea, se le dé relevancia social”.

Récords de habilidad y peculiaridades físicas

También han quedado para la historia sorprendentes construcciones con cartas de naipes. “El récord me allanó al camino para poder dedicarme a lo que me apasiona.”, explicó el artífice de una de ellas. Junto a estos logros, la colección incluye curiosidades como el hombre con la nariz más grande del mundo, título que ostenta un ciudadano turco.

Un origen curioso en Reino Unido

El Libro Guinness, lanzado por primera vez en 1955, nació de la idea de un grupo en un cementerio del Reino Unido que quiso resolver una duda: cuál era el ave de caza más rápida de Europa. Aquella iniciativa se convirtió en una lista de récords que, setenta años después, sigue siendo un éxito editorial.