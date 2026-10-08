Aerosmith vuelve a los escenarios con dos conciertos especiales tras anunciar su retirada

La legendaria banda actuará en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 29 de octubre y 1 de noviembre

Aerosmith saca su primera canción en más de diez años con la colaboración del rockero joven del momento

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La despedida de los escenarios de Aerosmith parecía definitiva después de la grave lesión sufrida por Steven Tyler durante su gira de despedida. Sin embargo, el mítico grupo de rock vuelve a abrir una puerta que nunca llegó a cerrarse del todo anunciando dos actuaciones extraordinarias en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 29 de octubre y 1 de noviembre, bajo un título que difícilmente podría ser más apropiado para la historia de la banda: 'California, Dream On: Aerosmith & Friends'.

No se trata, al menos por ahora, de una nueva gira, sino de dos noches especiales concebidas como una celebración de la trayectoria del grupo y acompañadas por una impresionante nómina de invitados, desde The Black Crowes a Billy Idol, pasando por Run-DMC, Heart, Sammy Hagar, Slash, Tom Morello, Chad Smith o Nuno Bettencourt.

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El reparto de músicos e invitados cambiará de una noche a otra y la organización aún puede anunciar nuevas incorporaciones, pero lo que sí está claro es que estarán Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer, los cinco integrantes clásicos de Aerosmith. La venta general de las entradas será el 10 de octubre. Una parte de lo que se recaude tendrá un destino benéfico, la Janie's Fund creada por Tyler para ayudar a mujeres jóvenes que han sufrido abusos y abandono.

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La gira de despedida que duró tres conciertos

Este regreso se produce después de que 'Peace Out', su pretendida gira de despedida, quedase frustrada a las primeras de cambio, en septiembre de 2023. El plan original contemplaba 40 conciertos por Norteamérica, con The Black Crowes como invitados, pero la gira apenas llegó a comenzar.

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Aerosmith actuó en Filadelfia y Pittsburgh, y el 9 de septiembre de 2023 ofreció su tercer concierto en Elmont, Nueva York. Aquella noche Tyler sufrió daños en las cuerdas vocales que revelaron una lesión más grave de lo que parecía. El cantante había sufrido una fractura de laringe. El resto de 'Peace Out' quedó suspendido.

La banda esperaba regresar cuando Tyler se recuperase, pero los meses pasaron y la recuperación vocal no alcanzó el nivel necesario para afrontar una gira de semejante exigencia. Aerosmith concluyó que no era posible una recuperación completa de su vocalista, razón por la que tomó la decisión de abandonar las giras.

De lo improbable a lo posible

Durante los meses siguientes el regreso parecía improbable, pero hubo señales de que la relación de Tyler con el escenario no había terminado. En febrero de 2025 volvió a actuar en Los Ángeles durante la sexta edición de su 'Jam for Janie', con una reunión especial de la banda sobre las tablas. Se demostraba que al menos podía volver a cantar en directo.

En julio de 2025 volvía a ponerse ante un gran público durante el gran concierto de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, aparición que volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible concierto de Aerosmith. Perry las alentaba asegurando que no creía que hubiéramos visto la última actuación de la banda.

En septiembre Tyler y Perry participaron junto a Yungblud en el homenaje a Ozzy de los MTV Video Music Awards, demostrando con su interpretación de 'Mama, I'm Coming Home' que su voz podía aguantar perfectamente esfuerzos puntuales.

Y mientras tanto Aerosmith también volvía al estudio. En noviembre aparecía 'One More Time', un EP de cinco canciones de nuevo con Yungblud, el primer material nuevo que publicaban en más de doce años.

En junio de este año Perry declaraba a 'Spin' que habían prácticamente descartado la idea de salir de gira, pero eso no significaba que no pudieran hacer algunos conciertos porque Tyler ya se sentía más confiado con su voz. El anuncio de los shows en el Hollywood Bowl confirma que estamos ante un regreso puntual a los escenarios, no ante una vuelta a la actividad habitual. Dos noches para comprobar si el sueño todavía puede continuar.