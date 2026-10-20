Carlos Plá Valencia, 20 OCT 2026 - 15:57h.

Los agentes que llevaban la investigación pudieron relacionar la lesión, una fractura en una falange de un dedo del pie, por la que fue atendido el presunto ladrón en un hospital

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por robos en casas afectadas por la DANA en Oliva

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La visita de un hombre al hospital con una fractura en la falange de un dedo del pie, ha permitido a la Policía Nacional detener a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de entre 42 y 50 años, por su posible relación con el robo de un armero de 200 kilos de peso, que contenía una pistola del calibre nueve por 19 milímetros, de una céntrica vivienda de la ciudad de Alicante.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando se recibió la denuncia de un ciudadano que decía haber sido víctima de un robo en su domicilio al que accedieron forzando la cerradura de acceso.

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El denunciante dio una relación a los agentes de los enseres sustraídos del interior de su vivienda, entre ellos el armero con la pistola y 2.000 euros en efectivo.

Tras la denuncia, agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron la investigación y consiguieron averiguar que los implicados presuntamente estarían utilizando un vehículo de alquiler con el que desplazaban para perpetrar delitos.

Durante la investigación, los agentes pudieron relacionar una atención hospitalaria con una lesión que debió sufrir uno de los supuestos involucrados en el robo, ya que, al parecer, el armero le cayó sobre el pie, produciéndole una fractura en una falange de un dedo el pie.

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Finalmente se practicaron cuatro arrestos en la capital alicantina y el quinto en la localidad de La Vila Joiosa (Alicante). Están acusados de los delitos de robo con fuerza en las cosas, supuestamente cometido en casa habitada; de tráfico de drogas, de pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad vial.

Una peluquería como tapadera

Las pesquisas policiales llevaron también hasta uno de los detenidos que tenía una peluquería como tapadera laboral donde trabajaba como peluquero, labor que, según la investigación, podría compatibilizar con la actividad delictiva junto a los otros componentes de la posible trama.

Los investigadores consiguieron averiguar la identidad de los cinco presuntos responsables de los hechos y se estableció un dispositivo para llevar a cabo sus detenciones, que se produjeron en sus respectivos domicilios y en el establecimiento donde trabajaba como peluquero uno de los investigados.

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También se practicaron registros en los tres domicilios y en la peluquería, donde se consiguieron intervenir diferentes herramientas específicas presuntamente empleadas para forzar cerraduras, así como diferentes drogas, junto con útiles para su manipulación y preparación para la venta al menudeo.

De las cinco personas detenidas, los cuatro hombres, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de donde fueron arrestados, Alicante y La Vila Joiosa, que decretaron prisión provisional para tres de ellos.