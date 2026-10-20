Carlos Plá Valencia, 20 OCT 2026 - 11:16h.

Aunque todavía no han trascendido datos de los arrestados, las detenciones se produjeron mientras los agentes todavía estaban rescatando a personas atrapadas por el agua

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Cuando todavía los afectados estaban sufriendo la histórica DANA Adam que ha azotado las comarcas de La Safor y La Marina, cuatro personas han sido detenidas por robos en viviendas afectadas por las inundaciones en la localidad de Oliva (Valencia) epicentro de la tragedia, donde han fallecido tres personas, después de confirmarse este martes el fallecimiento de un agricultor en la zona de la marjal Pego-Oliva.

Según han señalado fuentes de la Guardia Civil, las detenciones de estas cuatro personas se produjeron este lunes por la tarde, aunque por el momento no se han facilitado datos de los arrestados.

Unas detenciones que se han producido cuando los servicios de emergencia todavía estaban trabajando para rescatar a vecinos que este martes continúan atrapados en sus viviendas, rodeados por el agua, sin poder salir.

Precisamente, en la localidad de Oliva se han registrado 759 incidentes relacionados con las precipitaciones de las más de 1.800 que han atendido los servicios de emergencias en toda la zona afectada por las inundaciones en menos de 24 horas.