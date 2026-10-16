Carlos Plá Valencia, 16 OCT 2026 - 11:01h.

Tras negarse a desistir de su actitud, una embarcación de la Guardia Civil y Bomberos acudió a la boya y finalmente el hombre regresó a nado a la playa

Detenido un ladrón tras ser pillado debajo de la cama de una casa en alquiler en Mallorca

Compartir







Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido a un hombre presuntamente relacionado con la sustracción de varios teléfonos móviles en las playas del Cabanyal y la Malva-rosa.

Los hechos se produjeron el miércoles por la tarde, cuando una patrulla de la Comisaría de Proximidad del Marítim acudió al Paseo Marítimo de Valencia tras ser alertada por varios turistas que habían sufrido la sustracción de algunas de sus pertenencias.

PUEDE INTERESARTE Gabriel, el héroe de 73 años que ha salvado a una mujer de 80 de morir ahogada en Calpe

Ante la llegada de la policía, el sospechoso trató de huir y al verse atrapado se lanzó al mar, nadó durante 150 metros y se escondió detrás de una boya que delimita la zona de baño.

Una embarcación para rescatarlo

Para evitar su detención, el hombre permaneció durante aproximadamente una hora aferrado a la boya, negándose a regresar a tierra ante las continuas advertencias de la policía. Finalmente, ante el riesgo para su seguridad, se activó una embarcación de la Guardia Civil y Bomberos de Valencia, que acudieron a la boya para rescatar al presunto ladrón.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes de un ladrón saltando de cabeza por una ventana cerrada para escapar de la Policía en Oklahoma, Estados Unidos

Finalmente, ante la presencia de la Guardia Civil, el hombre desistió de su fallida huida y regresó nadando hasta la orilla, donde fue detenido por los agentes de la Policía Local de Valencia sin que fuera necesaria su asistencia sanitaria.

Tras su detención, una de las víctimas lo reconoció como una de las personas que presuntamente le había sustraído sus pertenencias mientras se bañaba.