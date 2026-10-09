Asun Chamoso 09 OCT 2026 - 07:29h.

La Guardia Urbana de Barcelona ha devuelto Saky a su propietaria Olga tras desaparecer el 27 de agosto

La difusión en redes sociales ha ayudado a que una vecina la reconozca y avise a la policía

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BarcelonaFinal feliz para Saky, la chihuahua robada el 27 de agosto en Badalona (Barcelona). "Mi niña ya está en casa", exclama Olga, su propietaria tras recuperarla. "Una amiga me la regaló cuando tenía tan solo seis semanas de vida. La crié con biberón. Siempre ha estado conmigo", recuerda emocionada después del reencuentro en una comisaría de la Guardia Urbana de Barcelona. "Me avisaron y fui muy contenta y llorando a recogerla", explica.

Fue hace un mes y medio cuando Saky desapareció cuando "me la cogieron de mi portería" en la calle del Pintor Rosales del barrio de Llefià de Badalona. Desde ese día, Olga empezó una búsqueda incansable y difundió el aviso de su desaparición pidiendo colaboración ciudadana.

Una noticia que se hizo viral en las redes sociales. "La daba por perdida", reconoce Olga. Desde el 27 de agosto, ha vivido "una agonía y un calvario" por la ausencia de su chihuahua. "Ahora ha llegado el momento de recuperarnos y que pase una revisión en el veterinario, que está más delgada", cuenta su emocionada dueña.

Reconocida por una vecina

Las publicaciones en las redes sociales dieron sus frutos. Una ciudadana la reconoció gracias a la difusión y alertó a una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona del distrito de Sant Andreu que había visto a la chihuahua "en manos de otras personas", tal como informan en un comunicado.

Los agentes localizaron a Saky y a quienes la llevaban, que manifestaron que se la habían comprado a una mujer. Tras comprobar el microchip del animal, descubrieron que se trataba de la perra robada en Badalona. Así, recuperaron a la chihuahua, que entregaron sana y salva a su propietaria Olga.