La Policía de Sax, Alicante, ha alertado de la presencia de un "pequeño" caimán en la ladera del río Vinalopó en la localidad

La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad de todos y facilitar una rápida intervención, advierte la Policía

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SaxLa Policía Local de Sax (Alicante) ha alertado de la presencia de "un caimán de pequeño tamaño" en la ladera del río Vinalopó, por lo que "se ha activado el protocolo correspondiente para su localización y captura por los servicios competentes".

A través de redes sociales, el cuerpo municipal ha afirmado que, si se observa al animal, hay que mantener la calma y no intentar acercarse, ni capturarlo ni ahuyentarlo.

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Las recomendaciones ciudadanas

También pide que haya distancia de seguridad, contactar de inmediato con la Policía Local de Sax o con el 112, indicando la ubicación exacta y, si es posible, sin perder de vista al animal desde una posición segura.

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Igualmente, como medida de precaución, ha recomendado evitar, "en la medida de lo posible", pasear con animales de compañía por la ladera del río "hasta que finalicen las labores de búsqueda y se confirme la retirada del ejemplar", algo de lo que, de momento, no hay constancia.

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"La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad de todos y facilitar una rápida intervención", ha concluido la Policía Local de Sax respecto a este caso.