Vecinos de otros pueblos cercanos también se han acercado a Miramar a ayudar con la limpieza

Las calles de Els Poblets, Valencia, se llenan de voluntarios en tareas de limpieza tras la DANA: "Creo que es lo que debemos hacer"

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Pocos días después del paso de la dana 'Adam' por gran parte de la costa mediterránea, los trabajos de limpieza continúan en gran parte de los municipios afectados. En Miramar, un pueblo de la Comunidad Valenciana, un grupo de refugiados subsaharianos que viven en un hotel de acogida de la localidad han salido para ayudar en las labores de limpieza y de retirada de escombros.

Se trata de medio centenar de jóvenes que ante la situación que ha vivido la Comunidad Valenciana en las últimas semanas, han querido demostrar su cariño y solidaridad con los vecinos de Miramar ayudando a recoger la basura que continúa amontonada en las calles a raíz de las inundaciones. Para este grupo de jóvenes ayudar a la comunidad no es una opción, es una obligación moral y así lo han demostrado ayudando a los vecinos de manera desinteresada: "En mi país, si una persona está en necesidad, tengo que ayudarla".

Electrodomésticos, sofás, muebles e incluso puertas son algunos de los objetos, ahora convertidos en escombros, que a raíz de la dana han quedado inservibles y se continúan acumulando en las calles. Ya son más de 6000 las solicitudes de indemnización por los destrozos a causa de las inundaciones que han dejado muebles y vehículos completamente inutilizables.

"En mi país, si una persona está en necesidad, tengo que ayudarla"

Los inmigrantes que se alojan en Miramar, han decidido dejar su hotel de acogida y salir a las calles para devolver a los habitantes del municipio la acogida y cariño al pueblo: "Estamos felices de ayudar". Los casi 40 inmigrantes no han dudado en arrimar el hombro y contribuir en las labores de limpieza de forma desinteresada casi como una obligación con la comunidad.

"Todo esto nos lo sacaron del sótano que tenía dos metros de agua", explica un vecino de Miramar señalando una montaña de escombros que ocupa prácticamente toda la acera.

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Sin embargo, este no es el único gesto de solidaridad que se ha observado en Miramar en los últimos días. Adil, un inmigrante marroquí que llegó a Miramar hace seis años acompaña a este grupo de inmigrantes en las labores de limpieza. Lo hace para devolver el cariño y ayudar a quienes le dieron cobijo cuando llegó al pueblo.

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"Está todo horrible, todo inundado totalmente: familias sin casa, sin muebles; tuve que ayudar", explica Adil, que ha dejado su trabajo esta semana para así contribuir lo máximo posible en las tareas de limpieza.

Al igual que ocurrió hace dos años, los trabajos de limpieza avanzan en toda la zona afectada gracias a la solidaridad y el espíritu de hermandad de los vecinos. "Cuando vi el chaleco de Paiporta me emocioné", señala José Luis Más, alcalde de Els Poblets, un municipio afectado también en la dana de este año.

"La misma ayuda que recibimos en su día, que no se nos va a olvidar, estamos intentando darla", añade Manuel Ocaña, Jefe de la Policía Local de Paiporta, uno de los municipios más afectados durante la dana de 2024.