Carlos Plá Valencia, 22 OCT 2026 - 13:24h.

José se vio obligado a dejar a Roco en su casa anegada por el agua cuando un helicóptero llegó a su rescate después de que la dana Adam arrasara Oliva

El emotivo agradecimiento de Mario, un empresario de Oliva, a los servicios de emergencia: "Mi mujer y mis hijas están a salvo gracias a vosotros"

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La cara de José y Roco, su perro, refleja la alegría de reencontrarse después de horas separados tras la dana que ha afectado al litoral sur de Valencia y norte de Alicante. Una pesadilla que comenzó la madrugada del lunes, cuando la lluvia comenzó a arreciar sobre Oliva y el agua empezó a entrar en su caseta, situada en una zona de campo aislada del término municipal de Oliva (Valencia). "Yo soy valiente, pero el agua comenzó a subir y subir y pensé, ¿y si se va a acabar aquí esto? No podía abrir la puerta y no tenía ningún sitio alrededor donde ir", recuerda todavía emocionado José Ibiza.

Con la casa anegada durante toda la noche, al llegar la mañana comenzó a bajar el agua. "Conseguí abrir la puerta. Cogí una caña de tres metros y le puse una camiseta blanca para hacer señales a los helicópteros que pasaban de un lado para otro", explica el hombre.

Después de tres horas de angustia, un helicóptero localizó a José. "Vi que venía a por mí y me dio mucha tranquilidad, pero me dijeron que no podía subir al perro, que primero eran las personas. Lo dejé sobre la encimera y le dije que no se moviera".

Ya a salvo en el centro polivalente de Oliva, José, preocupado por Roco, comenzó a buscar ayuda para tratar de rescatarlo. Al conocer su caso, los voluntarios de la asociación Rescate Animal en Situación de Emergencia (RASE) le preguntaron por la ubicación de su casa para tratar de acceder. "Tenemos un 4x4 y en el momento que vimos que podíamos llegar a la zona entramos porque sabíamos lo importante que era para él. Cuando accedimos a la casa lo encontramos asustado en el mismo sitio donde José lo había dejado", explica María Bertomeu, voluntaria del (RASE).

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Solo unos minutos después José y Roco se encontraban tras horas de angustia. "A las dos de la mañana este ángel me trajo a Roco", cuenta emocionado.

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Protocolo de rescate de animales en situaciones de emergencia

Una vez más, como ocurre en todas las catástrofes, los animales son las víctimas olvidadas de estas tragedias. "En cada caso dependemos de la voluntad de las personas que se encuentran al mando para poder actuar", afirma Amanda Juan, presidenta de RACE.

Para evitar esta incertidumbre, esta asociación pide el establecimiento de protocolos oficiales que contemplen el rescate de animales en situaciones de emergencia. "Reivindicamos que los animales están amparados por ley y que su rescate esté profesionalizado, como ocurre con las personas. Los animales son parte de la familia y la gente no quiere separarse de ellos", señala.