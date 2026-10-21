Javier Villanueva 21 OCT 2026 - 17:27h.

El trabajo de los helicópteros ha sido fundamental para rescatar a las personas atrapadas en sus casas por las inundaciones y crecidas

El emotivo reencuentro entre Teresa, la anciana rescatada en una tabla de pádel surf en Gandía en la DANA Adam, con los agentes que la salvaron: "Nos ayudó mucho"

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La DANA ha vuelto a sembrar el caos y el miedo en miles de vecinos de Valencia y Alicante afectados por las crecidas de ríos y barrancos. En apenas diez horas se realizaron 280 rescates aéreos, aunque han sido más de dos mil los salvamentos efectuados. En muchas zonas, completamente inundadas y con el nivel del agua aumentando sin descanso, el helicóptero se convirtió en la única vía de evacuación para decenas de personas aisladas.

“No dejamos a nadie atrás”

Entre los rescatados se encuentra un hombre que recuerda cómo los servicios de emergencias lograron evacuar a su hermano, con movilidad reducida. “Vino un helicóptero, bajó un chico con el cable. Mi hermano está medio inválido, lo tuvo que sacar 50 metros a cuestas, al cuello”, relata.

La emoción sigue muy presente entre quienes vivieron aquellas horas de angustia. Otro de los evacuados reconoce que todavía hoy le cuesta hablar de lo ocurrido: “Cuando lo recuerdo, me pongo a llorar”.

Otro vecino rescatado recuerda cómo se preparó con lo imprescindible para hacer frente a la subida del agua mientras esperaba ayuda en medio del caos provocado por la DANA. Finalmente, un helicóptero logró localizarlo y ponerlo a salvo.

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Especialmente emotiva fue la historia de Teresa, que ha podido reencontrarse con las personas que le salvaron la vida. Ya en la tranquilidad de su domicilio, compartió con sus rescatadores los momentos de peligro que vivió cuando, con 93 años, quedó atrapada en su vivienda por las inundaciones.

Uno de los agentes de la Policía Nacional que participó en la operación recuerda que la anciana “estaba aislada y con miedo. No sabía muy bien cómo reaccionar”. Otro de los integrantes del dispositivo explica que, aunque en un primer momento quería permanecer en casa, ellos le trasladaron un mensaje claro: “No dejamos a nadie atrás”.

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La evacuación pudo llevarse a cabo gracias también a la colaboración de un vecino, que ayudó a trasladarla calle abajo en una tabla de paddle surf.

Los agentes destacan la intensidad de aquellas jornadas de trabajo, encadenando intervenciones sin interrupción para auxiliar a personas atrapadas por las inundaciones. “No dábamos abasto, estábamos sacando a unos, a otros nos requerían otros”, recuerdan.