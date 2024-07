La conexión familiar de Javier Ungría, exmarido de Elena Tablada, con la realeza

De los hijos el empresario, fallecido en 2022, la más famosa es Miriam Ungría, tía del ex marido de Elena Tablada. Tras una discreta relación, la gemóloga hacía oficial su entrada en la alta sociedad cansándose en 1996 con Kardam Sajonia Coburgo Gotha, primogénito de los reyes de Bulgaria, Simeón y Margarita Gómez Acebo, príncipe de Tírnovo y heredero al extinto trono de Bulgaria.

En su día Javier Ungría, sobrino de Miriam Ungría, señaló que no estaba al tanto de la boda de su tía Miriam Ungría con el príncipe jordano. "No, bueno, yo de esas cosas no sé mucho la verdad", se limitó a declarar a la agencia Europa Press, aunque sí añadió que mantiene relación con ella. "La relación muy bien, muchas gracias", concluyó el empresario.