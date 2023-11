Marta López Álamo aclara por qué no se moja en política: "Siempre digo lo que pienso"

Marta López Álamo se ha sincerado con sus seguidores sobre su cuerpo, las críticas y la política

La influencer, novia de Kiko Matamoros, ha querido aclarar por qué no habla públicamente de ciertos temas

Marta López Álamo está "un poco cansada" de que siempre se ponga el foco en lo negativo. La influencer, que alcanza 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, tiene haters, "como todas las chicas que se dedican a esto", pero es consciente de que tiene "muchas más personas" que la apoyan que las que no. Por eso le compensa su trabajo. "Frustración o envidia" son algunos de los motivos por los que considera que recibe críticas, y es por ello que ella misma se limita a la hora de hablar de ciertos temas públicamente.

¿Por qué no habla públicamente de política?

La novia de Kiko Matamoros ha querido responder a algunas de las preguntas de sus fans a través de sus redes sociales. Una de ellas ha sido relacionada con política. ¿Por qué nunca se moja? ¿Tiene miedo a lo que puedan opinar de ella?. La influencer ha sido muy clara a la hora de responder, aseguran que es "de las pocas" que alguna vez comenta algo de actualidad y dice lo que piensa. "Desgraciadamente, siendo creadora de contenido, no puedes o no debes pronunciarte respecto a X temas. Me encantaría, pero afectaría a mi trabajo de una manera u otra", ha aclarado sobre el motivo por el que no habla abiertamente de política.

Marta López Álamo considera que la gente "demanda realidad", pero luego repercute negativamente en las influencers cuando la ofrecen. "Si me diera miedo lo que piensa la gente de mí, no me dedicaría a esto. Y, por cierto, expreso y digo lo que quiero. Lo que no, no", ha querido aclarar.

A raíz de las preguntas que le han mandado sus seguidores, Marta también ha contado cómo lleva sus estudios. La novia de Kiko Matamoros continúa estudiando Grado en Administración y Dirección de Empresas, unos estudios que está haciendo a distancia para poder compaginarlos con su trabajo diario como influencer. La joven ha contado que ya está en su último semestre y, una vez lo termine, le quedará entregar el TFG (Trabajo de Fin de Grado). "No es algo que vaya a usar ya, pero el saber no ocupa lugar y, aunque no era prioritario y por eso me pasé a la uni online, quería sí o sí tener estudios superiores", ha aclarado la influencer, que confiesa que siempre le ha gustado "estudiar y aprender".