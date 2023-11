A raíz de los rumores, Marta López ha concedido unas declaraciones a la revista Diez Minutos para aclarar su verdadera relación con el extronista. La colaboradora de televisión explica que no han retomado su relación como pareja pero que sí se han visto: "A ver no hemos vuelto, pero sí que nos hemos vuelto a ver". La empresaria deja abierta las puertas a una segunda oportunidad tres años después de romper su relación. "No sé si pasará algo o no pero no hemos vuelto, ya veremos…", ha dicho Marta al medio citado anteriormente.