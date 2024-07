Marina Ruiz relata la desagradable situación que ha vivido en un avión: "Se ha puesto agresiva"

Según la que fuera concursante de 'Pesadilla en el paraíso', esta preguntó si podía pasar reclamando su sitio y se encontró con una negativa de muy malas formas por parte de la chica más joven. "Se me ha puesto agresiva" , ha llegado a decir Marina, mientras la mujer mayor trataba de aplacar los nervios ante esta situación.

Atónita por la contestación recibida, la falta de empatía y el no querer quitarse de su sitio, la exnovia de Omar Sánchez ha preferido apartarse y no seguir discutiendo, aunque esta ha reconocido que se ha quedado con muy mal cuerpo. "Me como el pasillo y la mala energía de esta mujer que tengo al laíto".