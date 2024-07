Primeras palabras de Elena Tablada tras ganar el juicio por la custodia de su hija a Javier Ungría

Elena Tablada gana el juicio a Javier Ungría y obtiene la custodia total de Camila, su única hija en común . Tras su mediático divorcio, la exparticipante 'Bailando con las estrellas' ha conseguido lo que tanto soñaba; poner fin a la batalla judicial que comenzó con el exconcursante de 'Supervivientes' hace dos años. A pesar de su triunfo, las primeras palabras de la también expareja de David Bisbal dejan ver que esta no ha sido una victoria absoluta para la diseñadora.

Preguntada sobre la resolución de este proceso judicial por la custodia de la menor, Elena Tablada no ha dudado en responder al mencionado periodista. " Es una pena haber tenido que llegar hasta aquí , pero gracias a Dios hemos llegado al fin y la única victoriosa aquí será Camila y por consiguiente su hermana", cuenta la cubano-española.

Javier Ungría y Elena Tablada llevan tiempo batallando y sin conseguir ponerse de acuerdo. Su situación fue tan extrema, que ha necesitado ser resuelta en un juzgado. El proceso judicial ha sido largo y agotador y ha tenido que ser aplazado en distintas ocasiones. El pasado mes de abril, durante la participación del empresario en 'Supervivientes', ambos tuvieron que verse las caras de forma telemática por orden del juez. "Estoy contenta porque he contado la realidad. Nunca me han gustado los conflictos y siempre he puesto de mi parte para que todo sea lo menos traumático posible", contaba la diseñadora tras la vista. Durante todos estos meses, Elena, que por fin ha conseguido la custodia completa de su hija pequeña, se ha mostrado tranquila.