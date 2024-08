Raquel Bollo ya ha conocido a su tercer nieto, el segundo hijo de Alma Bollo junto a su pareja, Miguel. Un niño que llegaba al mundo hace apenas unas horas y que ha colmado de felicidad a toda la familia. Así lo anunciaba de lo más emocionada la propia Alma, que no ha dudado a la hora de mostrar la carita del bebé , con lo que ha conseguido derretir a todos sus seguidores.

"Explotando de amor", ha escrito la recién estrenada mamá junto a la publicación. "Ya estoy en el mundo familia, he pesado 4 kg y he medido 54 cm". Y, a pesar de que no ha sido nada fácil, la hija de Raquel Bollo asegura que ya están preparados "para disfrutar de todo lo que viene".