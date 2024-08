Todas las operaciones estéticas de Miriam Saavedra hasta su reciente cirugía de pecho

Uno de los cambios más significativos de la que fuera ganadora de 'GH VIP 6' fue el aumento de labios al que se sometió tras su salida de la casa de Guadalix, en el que le dieron más volumen al labio superior. El resultado no fue el deseado para la princesa inca y decidió volver a pasar por las manos de su cirujano para retirarse el ácido hialurónico con hialuronidasa. Aún así, Miriam Saavedra sigue luciendo unos labios con volumen. Además, recientemente ha querido corregir un problema que tiene en la boca desde su juventud: el bruxismo, una afección por la que se rechina, aprieta o cruje los dientes de manera subconsciente. Para ello, se administra bótox detrás de los músculos maseteros faciales para inmovilizar la zona y evitar la fricción de los dientes. No es un cambio estético, ya que el bótox no modifica las facciones de esta zona, sino que es un cambio funcional para mejorar la salud bucal del paciente.