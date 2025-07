Silvia Herreros 28 JUL 2025 - 12:21h.

Lucía Sánchez no ha podido evitar utilizar el audio viral de Fabiana Sevillano contestando a Sofía Surfers tras su supuesta traición por haber tenido algo con Álvaro Suárez, su ex. La historia de los tiktokers recuerda mucho a la que vivieron la ganadora de 'GH Dúo', Marina García e Isaac Torres tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. Su post no ha pasado desapercibido para la novia de Jesús Sánchez, que se ha dado por aludida y ha reaccionado a su supuesta 'indirecta'. La guerra entre ambas ha vuelto a desatarse y nuevos detalles sobre lo que pasó entre las amigas y Lobo salen a la luz.

Todo ha ocurrido en TikTok, plataforma en la que Lucía ha publicado un vídeo de humor que no ha sentado nada bien a Marina García. "Cuando me acusan de quitarle 'el novio' a mis amigas", escribe mientras se graba gesticulando sobre el audio de Fabiana.

Después de las indirectas de Sofía Surfers, hermana de Lola Lolita, atacando a Fabiana Sevillana por haber tenido algo con Álvaro Suárez, Fabiana (exnovia de Pablo Vera) decidía contestar en un audio alegando que ellas no eran amigas y que solamente se habían visto un par de veces. Sus explicaciones han dado la vuelta al mundo y son muchos los usuarios de redes sociales los que, como Lucía Sánchez, han querido utilizar el audio del que sin duda está siendo el salseo más comentado del verano en TikTok.

"Ni que fuéramos tú y yo amigas de parbulitos de toda la vida. ¿Tú has estado en mi casa? ¿Tú conoces a mi madre? ¿Tú sabes quién es mi abuela? No, ¿verdad? ¡¿Qué amiga?! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, tía?", se escucha decir a Fabiana mientras Lucía gesticula.

Marina ha sentido que Lucía estaba haciendo el vídeo por ella y, ni corta ni perezosa, le ha respondido públicamente. "Lo mejor es que sí, he estado en tu casa, conocía a tu madre, a tu padre, a tu hermano y te ayudé cuando peor lo estabas pasando", responde Marina, que hizo muy buenas migas con Lucía en 'La isla de las tentaciones' y fue su gran apoyo tras su ruptura con Manuel González.

García, que fue infiel a su novio Jesús, cayó en la tentación de Isaac Torres, con el que se fue de la mano del programa. Su amistad prosiguió durante un breve periodo de tiempo, hasta que Lobo y Lucía traicionasen a la de Mairena del Alcor e iniciasen su propia relación.

"Marina, cariño es un simple audio de TikTok", asegura la mamá de Mía (la hija que naciera fruto de su relación con Isaac), negando que la indirecta vaya por ellos dos. "Si lees abajo, ¡me refiero a lo último que me pasó!", asegura mientras deja claro que lo suyo está más que enterrado y que en realidad se refiere a lo ocurrido con Gerard y Alba en 'Vecinos'.

A pesar del tono conciliador que Lucía tiene en estas primeras líneas, la gaditana no duda en abrir el cajón y cargar contra su excompañera de Villa, a la que 'amenaza' con contar más detalles del fin de su relación. "Si quieres podemos decir también que mi 'amiga' me invitó a Sevilla y cuando habíamos salido de fiesta y no tenía cómo volverme me dejó tirada en la calle sin tener donde ir", revela mientras hace público un desconocido episodio de su historia.

Lucía está harta de los reproches de la sevillana y no ha podido evitar estallar. "¡Ya está bien, creo yo!", dice completamente hastiada. "Tanto fustigarme...", continúa después de que su historia salga a a la luz de nuevo cinco años después. ¡"Te conocía de tres semanas y luego estuvimos meses sin hablar, así que ya está bien, que ninguna somos santas", ha dicho.

"¿Qué? Jamás he dejado tirada a nadie, estás mezclando cosas que no tienen nada que ver. Sabes perfectamente por qué has hecho este vídeo, Lucía. Y con qué va relacionado", responde muy enfadada Marina, que en plena emisión de su edición en 'El verano de las tentaciones', está convencida de que el vídeo de Lucía no es geniuno. "No lo veo justo", prosigue mientras justifica su comentario diciendo que "lo mínimo que podía es contestarte". "Llevo 6 años sin dilemas, no los necesito, pero este vídeo me parece innecesario a estas alturas, tanto por ti como por mí", agrega.

La guerra entre ambas prosigue mientras los seguidores de ambas se posicionan y opinan, llenando el post con comentarios, ataques y críticas hacia uno y otro bando.

"No, no estoy mezclando nada, es la verdad. Y lo siento Marina. No todo va por ti", responde la que antes de su paso por televisión fuera peluquera. "No paras en todo el año, igual que yo, pero no digo 'cero polémicas'. Si tienes un problema conmigo me hablas por privado, si lo haces por aquí es que quieres polémica", sigue mientras revela que "el vídeo va por lo que pasó en 'Vecinos', aun así, no tengo que justificarme, hago lo que me da la gana".

La amistad entre Lucía y Marina se rompió y a día de hoy, tal y como se ha podido comprobar a través de las redes, continúan siendo enemigas íntimas.