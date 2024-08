Visitas a la cárcel, presuntas infidelidades y varias oportunidades: la relación de siete años de Dakota antes de Cristian Suescun

Dakota Tárraga vuelve a estar ilusionada . La exconcursante de ' Supervivientes ' ha anunciado recientemente su romance con Cristian Suescun tras ser pillados besándose en público. Desde que dieron la noticia, son numerosos los comentarios que la pareja ha recibido en sus redes sociales ya que Dakota no volvía a estar enamorada desde su anterior pareja con la que estuvo siete años . Con Rubén, la influencer vivió todo tipo de etapas en su relación, desde la entrada de su novio en prisión pasando por una fuerte crisis y una ruptura hasta su reconciliación . Sigue leyendo y descubre todos los detalles de la última relación sentimental de siete años de Dakota Tárraga.

Este suceso marcó un antes y después en la relación de Dakota con su novio en la que tuvieron que hacer frente a una situación muy complicada durante meses . En ese tiempo, Dakota estuvo visitando a su novio de forma intermitente a un centro penitenciario en el que cumplía condena por un delito que nunca fue revelado públicamente. Ella no perdió el amor que tenía por su pareja a pesar de su situación de aquel momento y continuó con él hasta que consiguió cumplir su condena y quedar en libertad.

Durante una gala, el joven entró por teléfono para hablar con Dakota y su actitud "seca y poco cariñosa" le hizo sospechar de que algo no iba bien en Alicante. Y así fue. A su regreso de la isla, nada fue como esperaba. A los oídos de la influencer, llegó la información de que su pareja Rubén le había podido ser infiel durante su estancia en el reality y ella se mostró tajante ante la noticia. Tras una fuerte crisis de pareja, Dakota rompió su relación con Rubén a las semanas de su salida del concurso tras cuatro años de relación.

"Estoy muy mal, estoy bastante mal, pero la vida continúa. Voy a intentar llevarlo de la mejor manera posible, aunque me cueste…porque yo sé que me va a costar. Os voy a dar un consejo a las tontas como yo: más que vuestros padres no os va a querer nadie", aseguró Dakota en sus redes tras su ruptura con Rubén.