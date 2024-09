Última y preocupante hora del estado de salud de Julián Muñoz: "Los médicos y la familia ya no tienen esperanzas"

Preocupación por el estado de salud del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz . La presentadora María Verdoy recibía en directo un alarmante mensaje del nieto de Julián Muñoz en el que le explicaba que su abuelo ha empeorado mucho en las últimas horas:

"Me llega una última hora del estado de salud de Julián Muñoz a través de su nieto. Me comenta que en las últimas horas su abuelo ha empeorado mucho, que ni la familia ni los médicos saben qué va a pasar en las próximas horas y que aunque hace unos días sí que estaban esperanzados, ahora ya no".