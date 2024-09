Nos ponemos en contexto. La noche del sábado, Edi y Violeta mantuvieron una sincera conversación en la cama en la que el gallego le confesaba por qué no terminaba de lanzarse con ella . Básicamente (resumiendo), le echa para atrás la diferencia de edad: "Tienes veintidós años. Estamos en etapas diferentes y en momentos diferentes de nuestra vida. Es obvio. Si tuvieras más edad no me lo pensaría, lo de estar contigo", fueron parte de sus palabras. Pero algo podría haber sucedido minutos después que lo cambiaría todo.

Poco después, Edi y Violeta han abandonado la sala del jacuzzi y han mantenido una misteriosa conversación sobre lo que ha pasado bajo el agua. Estas son las palabras del gallego: "No te estoy dando la patada, pero... o me dejo mucho llevar y no sé si me podría la presión un poco, pero... Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. No estoy rallado, ¿tú? (ella niega con la cabeza). Bueno, pues ya está y si tienes necesidad de hablar, me avisas. Si te preocupa lo que sea, me dices".