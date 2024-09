La relación entre Edi y Violeta es cada vez más estrecha en la casa de 'Gran Hermano'. .. aunque no parece que termine de surgir el amor entre ellos. Ella ya le confesó que él es su prototipo de chico ideal (aunque él llegó a decir que era Elsa quien le estaba "ganando poco a poco"), pero ni con esas termina de cuajar la cosa. Mientras se deciden, la "pareja" mantiene conversaciones de lo más interesantes en las que el gallego le desvela la razón por la cual no termina de lanzarse.

Pasada ya la medianoche, Violeta le confiesa a Edi que se siente condicionada por el trato que recibe por parte de la casa cuando están ellos dos juntos. Parece que no le sienta muy bien que sus compañeros les dejen a solas cuando conversan en la habitación, aunque parece que a Edi esto no le afecta tanto. Además, a ella también le condiciona el hecho de saber que, mientras ellos charlan en la cama , el resto de la casa está comentando la situación.

Edi y Violeta siguen con su tira y afloja en la cama mientras ríen, se sinceran, se abrazan y se acarician hasta que llega un momento en el que el gallego le confiesa la razón por la cual no se deja llevar del todo con ella (y no es sólo por lo que ya ha dicho, que tiene alguien especial fuera de la casa y no quiere precipitarse a la hora de intimar con otra chica): "En mi vida normal no actúo así. Actúo de una forma acorde a mi edad y tú actúas conforme a tu edad".