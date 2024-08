Ivonne Reyes no ha podido evitar emocionarse al 'volver a abrazar' a su hermano David, fallecido hace ocho años tras arrojarse por uno de los puentes de la M-30. Desde entonces, para ella cada mes de mayo es una auténtica pesadilla.

La madre de Alejandro Reyes ha pasado años sin poder ver fotos "del día de la partida" de su hermano. No fue hasta este último mes de mayo cuando pudo armarse de valor para hacerlo. A día de hoy continúa costándole "digerir que no estás aquí".

"Gracias mi Virginia Zapater por este regalo… . Volver a abrazar a mi hermanito.... ¡¡¡Me llenó de ilusión!!", dice emocionada la ex de Pepe Navarro, que ha querido mandar "besos y muchos abrazos apretados allá en el cielo".

Sus seguidores no han tardado en comentar y en enviar muestras de apoyo y cariño a la madre de Alejandro Reyes. "Lo he visto mil veces, verdaderamente emocionante", o "se me arrugó el corazón", son solo dos ejemplos.