Ultimátum a Isabel Pantoja: "Tiene siete días para decidir si se convierte en millonaria o si se queda en la ruina"

"Isabel Pantoja no está pensando en Julián, como ya os conté hace días cuando ella llegó a Tenerife hubo una reunión con los inversores y ahora os puedo decir que Isabel está en la encrucijada entre tocar el cielo y convertirse en millonaria o quedarse en la más absoluta ruina (...) Isabel ha recibido un ultimátum y tiene siete días para decidir qué hace con su vida. Llevamos desde el día 2 hablando sobre la venida o no venida de Isabel Pantoja, y como os conté ha habido dos reuniones en las que le han puesto las pilas (...) Ya no es solo la venta, si no también el venirse a Madrid, si no se viene a Madrid no recibe tampoco el resto del pastel que la convertiría en millonaria y se quedaría sin nada, y vuelvo a repetir, sin nada".