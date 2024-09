Los mejores momentos de una gala irrepetible

Comienza el juego. Los 19 concursantes habitan la casa oficial, única a partir de ahora ya que la casa espía fue clausurada. Tenían que ser 19, un número importante para este Gran Hermano. La audiencia puede desde anoche votar su casting preferido, aquellos que deben seguir en la casa a partir del próximo jueves. Habrá pasado un mes entero sin salir de la casa (de las casas) ninguno de los entraron el primer día. Esta diabólica mecánica es un sueño porque, además de darnos galas repletas de diversión, nos ha permitido conocer bien a todos los concursantes antes de prescindir de ninguno de ellos. Dos saldrán en una semana, y nosotros tomaremos la decisión. Una decisión en positivo, en la que tenemos que señalar 17 concursantes, los más imprescindibles para cada cual.

Pasará en muchos casos que entre esos 17 concursantes tengamos que elegir obligatoriamente algunos cuya continuidad en la casa no deseamos. En tal caso habrá que hacer de tripas corazón y pensar en el mal menor, dejando fuera a los más prescindibles. Cada uno votará según su criterio, pero mi consejo es que pensemos en el espectáculo y hagamos nuestra selección basándonos en aquellos que lo benefician. Puestos a ser dioses castigadores haría lo posible porque Vanessa fuera una de las dos expulsadas, pero pensando en los momentos que nos puede dar en los próximos días (o semanas) ni de casualidad haría nada por dejarla fuera. Ya llegará su momento.

Lo de antes y después de empezar a pasar concursantes de un lado a otro

Antes de desatarse la vorágine de concursantes pasando de una casa a otra, a la sala de confesiones, al ‘confe’ o a la habitación verde, se producía la primera expulsión de la noche. Sería la penúltima falsa expulsión, y fue Laura la elegida por la audiencia. Esa salida significaba que la pareja quedaba sentenciada. La separación de Luis y Nerea era, en realidad, previsible desde una semana antes. Si se repetía la mecánica de las dos expulsiones, como en las galas anteriores, la única opción de que la pareja siguiera junta sería el caso de que protagonizasen ellos las dos expulsiones. Seguirían juntos, pero fuera de la casa. Eso pensarían algunos ahí dentro, aunque no creo que fuera el caso de Luis, uno de los más observadores. Lleva días en la casa oficial con la antena parabólica siempre puesta, enterándose de todo y calando a sus compañeros con bastante acierto.

Las salidas de Laura y Luis no valdrían para nada, pero nos han dejado alguna información de interés para la audiencia. Que la más votada (el martes llevaba un 42 % de los votos) fuera la hija de María José Galera nos permite saber que el activo fandom en redes sociales no representa el sentir de la audiencia votante. Siempre ha sido así, y ocasiones hemos tenido para ver a la audiencia expulsar tres veces en un mismo reality a Adara Molinero, por poner un ejemplo. Tener muchos seguidores en redes (o muy activos) no significa nada ni garantiza la permanencia en Gran Hermano. En el caso de Laura lo vimos anoche, aunque con menos sorpresa que dentro de la casa.

Lo de antes de comenzar a abrirse y cerrarse puertas en la casa de Guadalix de la Sierra como en una comedia de Jardiel Poncela (aunque con más nivel) resultó ser importante. Pero se me antoja que más lo fue todo lo que nos dejó la gala después de su final. Quién más y quién menos empezó a maniobrar a su favor o la de otros, también en contra. Diría que más en contra. Casi todos entraron en ese juego, aunque unos más que otros. En cabeza estaría Maica, que tras recibir con mucho cariño a Óscar (parecido a cómo lo despidió hace una semana) hizo todo lo posible por poner a media casa en su contra. Y en tiempo récord.

Maica mete la pata intoxicando a Daniela contra Óscar

Maica es suficientemente inteligente para darse cuenta de que antes de sacar conclusiones es recomendable escuchar a todas las partes. En el juicio sumarísimo que le montaron de improviso Mayte, Vanessa y Silvia no hubo opción a que el acusado se defendiese. No digo que les faltase razón, y no deja de ser un juicio tan injusto y exagerado como el que el propio Óscar hizo a Vanessa o Daniela nada más salir estas de la casa grande. Es innegable que Óscar ha sido muy veleta. En realidad, se trata de un liante capaz de decir una cosa a un compañero y la contraria a otro. De alguna manera está tomando de su propia medicina, pero Maica se equivocó anoche y perdió muchos de los puntos que había ganado el pasado domingo. Por otra parte, confío en que Óscar sabrá revertir la situación, especialmente con Daniela, una de las más intoxicadas por Maica. Y, desde luego, debemos darle la oportunidad de hacerlo.

Con tanta gente habitando la casa es complicado seleccionar lo más importante de una postgala de infarto. Apuntaré algunas de las cosas que más me llamaron la atención junto a las rápidas maniobras contra Óscar. Ruvens no esperó a que terminase todo para empezar su campaña contra Violeta. Digo mal lo de empezar porque no ha parado desde hace días. A Javier intentó sacarle una verdad con una mentira, lo cual es un truco que requiere bastante elaboración, lo cual es indicativo de su personalidad. Su odio a Violeta no se explica solo y desde esta madrugada lo hace extensivo a Edi, hasta ahora amigo. Ruvens está decepcionado con este compañero, mientras Vulcan empieza a plantearse si le está empezando a gustar Lucía.

En otro punto de una casa en total ebullición, las mellizas van contra Laura. Les están escuchando Vulcan y Adrián, que asienten y coinciden con ellas en que Laura es muy celosa y hace comentarios que no les gustan ni un poquito. Por su parte, Jorge se explaya con Edi contándole lo mal que lo ha pasado en la casa espía y el comportamiento de las mellizas en su contra. Luego Jorge habla con Violeta y se prometen apoyo mutuo. “Yo te quiero con locura y no te voy a dejar solo. Quiero que vayamos de la mano en esto, no te voy a fallar nunca y puedes contar conmigo para todo”, le dice Violeta. Si lo llegan a escuchar las mellizas les da un chungo.

‘Ranking’ de mis 9 momentos preferidos de la gala

La gala fue un sueño y dejó contenido para cinco o seis artículos (con sus Moleskines). Por eso voy a intentar comentar de la forma más breve que sea capaz mis momentos preferidos de la noche.

Mi particular ranking tiene 9 puntos porque el 10 ocurría horas antes. Por la tarde hablaban Adrián y Maica solos en el dormitorio. Adrián andaba con un ataque de celos porque Maica había estado de cháchara con Jorge. Él evitó decir la verdad y reconocer sus celos, mientras ella le daba respuestas claras y contundentes, aunque siguió dejando abierta cualquier posibilidad. Igual se equivoca en esto, pero Maica estuvo de 10 con Adrián una vez más.

Voy con el ranking:

9 – El improperio de Elsa al ‘súper’

“Ya voy, hostia”, le dijo al ‘súper’ Elsa. No es que sea demasiado brusca o directa. Es una cuestión de educación.

8 – El cambio de vestuario de Vanessa

Buen consejo le debió dar alguien a Vanessa para que decidiese cambiarse el modelito que había elegido para la gala. Como hizo siete días antes, se calzó un traje de los que usa en las actuaciones de su grupo. Mucho más apropiado que ese modelo fucsia del principio de la gala era el blanco posterior.

7 – Maica desinfectando el baño de la casa espía

Aprovechando un momento sin actividad de la gala (adivinó que la emisión estaba en publicidad), Maica se puso los guantes, agarró la lejía y se afanó en dejar el cuarto de baño de la casa espía desinfectado. Debió quedar todo como los chorros del oro.

6 – El llanto desconsolado de Violeta con la salida de Nerea

Violeta está demostrando tener toda la empatía que les falta a compañeros como Ruvens, Mayte o Laura. Cuando supo que debía salir de la casa Nerea dejando dentro a Luis empezó a llorar como si hubiera perdido a un familiar. A Violeta le tocó hacer el papel más antipático del trío (¿cuarteto?) amoroso presentado en la gala de presentación. Sin embargo, ha demostrado ser capaz de olvidar lo malo y sufrir por la separación de Luis y Nerea, prometiendo a Jorge que no le dejaría de su mano.

5 – El saber estar de Óscar en su encuentro con Vanessa y Mayte

A pesar de echársele encima Mayte y Vanessa, Óscar supo templar como un auténtico maestro, sujetando a las fieras y reconociendo que se pudo equivocar. Le faltó la copa (ya fuera llena de agua o leche) que sujeta con su mano de manera tan elegante como única.

4 – Las caras cuando es expulsada Laura y Luis se queda

Ruvens parecía a punto de explotar. Mientras tanto, a Vulcan se le escapaba la sonrisa y guiñaba un ojo. Posiblemente estaba contento por haberla perdido de vista (por poco tiempo). Pero la cara de la propia Laura gana a todas las demás. Estaba convencida de que se quedaba. Recibió una siempre necesaria curita de humildad.

3 – Edi siendo el único que ni saludaba a Violeta

Violeta fue de las últimas en ver a los 19 que entraron el primer día y habitarán la casa una semana. Lo hacía después de pasarlo realmente mal porque estaba encerrada en el ‘confe’ y necesitaba hacer un pis. Al entrar en el salón le saludaban todos sus compañeros menos uno. Edi ni se levantó del sofá para recibirla. Luego vi que hablaban los dos con normalidad. ¿Nadie hará de buen amigo y le abrirá los ojos a Violeta?

2 – El tenso encuentro entre Elsa y Silvia

Elsa confesó a Silvia que supo el primer día la verdad sobre su relación con Lucía. No era un reconocimiento de que ella entró al ‘confe’ a decir que las había descubierto, pero le sirvió a Silvia para atar cabos. De nuevo Elsa y sus silencios atronadores. Otro momentazo televisivo.

1 – En reencuentro de las mellizas, especialmente cuando descubren que Elsa les delató

Mi momento preferido enlaza con el anterior y fue cuando se reencuentran Lucía y Silvia. No decepcionó el que apuntaba como posible mejor reencuentro. Especialmente cuando Silvia compartía con Lucía su descubrimiento: Elsa fue quien las delató. Lucía soltó un improperio. Habían cantado bingo, pero parecían haber saltado la banca. Lucía estaba mosca por la riesa nerviosa de Silvia. Luego la que me hizo reír con ganas fue Lucía diciéndole a Silvia que no era importante que se estuviera haciendo pis. También fue la noche de las vejigas a punto de explotar.

Moleskine del gato