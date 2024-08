Marina García reflexiona sobre lo complicado de superar una infidelidad: “El amor no lo puede todo"

Mientras reflexiona con sus seguidores es imposible no recordar los turbulentos años que vivió la pareja hasta lograr una cierta estabilidad. Pero "encontrar a la persona correcta no es fácil, eso solo te lo dice el tiempo".

La creadora de contenido ha continuado hablando sobre el amor y relaciones a través de este juego de preguntas y respuestas y no ha dejado pasar por alto el tema de las redes sociales; muy peligroso dada la facilidad que hay en las plataformas para sesgar o manipular la realidad. " Nunca te guíes por las parejas que ves en redes . No sabes lo que hay detrás de las cámaras", explica mientras asegura conocer varios casos de relaciones "idílicas" que en realidad no lo son y aconseja que cada uno viva su "historia sin estar comparándote con nadie".

La influencer a la que le encantaría casarse con Jesús, cree fervientemente en el amor, sin embargo también opina que no siempre puede ser la solución a un problema. "No, el amor no lo puede todo", dice poniendo de manifiesto que ante situaciones difíciles, a veces quererse no es suficiente para decidir continuar con una relación de pareja.