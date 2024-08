Susana Molina no quiere bebés en su boda: "Qué opinan Anabel Pantoja, Dulceida o Marta Riumbau"

"Me da miedo decir esto" , reconoce la de Murcia al pronunciar estas palabras en voz alto, consciente de la polémica que iba a crear con esto. Y así ha sido. Y es que han sido muchos los que no han entendido esta especie de negativa por parte de la que fuera ganadora de 'Gran Hermano', que ha explicado el motivo por el que le gustaría que no acudieran críos a su enlace .

Aunque ha querido aclarar que no se trata de una "prohibición", sí que "es una petición". Así lo ha contado: "Me gustaría... Tengo miedo de decir esto, que no vinieran niños, bebés, a mí boda. Es una boda de noche y no la voy a hacer acorde a niños. No voy a tener una empresa de entretenimiento, típica para pintar caritas o hacer juegos con los niños. Van a haber copas, fiesta, no me parece un sitio acorde para niños. Igualmente, si alguna amiga mía, o amigo, no tiene con quién dejar a los niños y tiene que venir con ellos, bienvenidos sean".